Gujarat Earthquake : गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, भूकंप की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (ISR) के मुताबकि, भूकंप शुक्रवार देर रात 1 बजकर 22 मिनट पर आया और इसका केंद्र खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था.

कच्छ में भूकंप से कोई हताहत या नुकसान नहीं

“जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस भूकंप में किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुँचने की कोई सूचना नहीं मिली है. कच्छ जिला ‘अत्यधिक भूकंपीय जोखिम’ वाले क्षेत्र में आता है, जहां समय-समय पर कम तीव्रता के भूकंप महसूस किए जाते रहते हैं.”

बता दें कि साल 2001 में कच्छ में आया भूकंप पिछले दो शताब्दियों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था. 26 जनवरी 2001 को भुज के भचाऊ इलाके में 7.6 तीव्रता का यह भूकंप आया, जिसने 13,800 लोगों की जान ले ली और बड़ी क्षति पहुंचाई.



